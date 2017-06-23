"Любимая пухляшка": Анна Хилькевич заметно поправилась с началом беременности

Анна Хилькевич рассказала о том, как на неё влияет беременность. По словам актрисы, она начала набирать в весе, что больше всего заметно на боках.

«Всё, я начала расти вширь. Причем на все 360 градусов», - с таких слов Хилькевич начала свою публикацию в Instagram. Она уточняет, что после рождения дочери Арианны пополнела на 20 килограмм, но в этот раз Анна не может принять изменения в весе. Звезда не влезает в одежду, которая стала смотреться на ней странно, а радует её только живот. Она рассказала, что её супруг реагирует на все переживания жены с позитивом и называет «любимой пухляшкой». Анна отмечает, что её сильно тянет на сладкое. Поклонницы Хилькевич постарались успокоить звезду, рассказав о том, как беременность повлияла на них. Они отмечают, что ничего страшного в этом нет, и не стоит акцентировать на этом внимание. По словам фанатов, набор в весе не сделает актрису менее привлекательной. Они рассказали и о том, чего больше всего хотелось во время беременности. Многие отметили, что ощутили сильные изменения во вкусах, а также вспомнили примету, по которой пристрастие к сладостям указывает на ожидание сына.