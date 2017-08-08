Анну Семенович раскритиковали за слишком распухшие губы

Бывшую участницу поп-группы "Блестящие" Анну Семенович раскритиковали за фотографию с сильно увеличившимися губами. Така публикация появилась на странице знаменитости в Instagram.

На выложенном снимке Анна Семенович красуется в черном платье со стразами и новых серьгах. В описании она сделала рекламу ювелирной компании, которая подарила ей украшение. По словам певицы, на днях она выступала на неком мероприятии своей подруги Юлии Корелиной, которая и познакомила её с представителями бренда.

Однако пользователи соцсети традиционно уделили больше внимания не тексту описания, а внешнему виду Анны Семенович. Подписчики обратили внимание на неестественный размер и форму губ, которые по неизвестным причинам распухли. Они заподозрили Анну Семенович в очередной пластической процедуре, ведь раньше артистка сообщала, что пользуется подобными услугами для поддержания своей молодости. Комментаторы призвали её умерить пыл в подобного рода экспериментах. Нашлись даже такие, которые обвинили солистку в редактировании фото через Photoshop.

Впрочем, нашлись верные поклонники, которые Анну Семенович поддержали. Они прониклись её красотой и пышными формами. Те же, кто поверил доводам критиков, пожалели звезду за усилия в работе над собой.