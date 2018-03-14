Лена Миро рассказала о социальной несправедливости на примере театра

Известный Блогер Лена Миро в статье на LiveJournal решила затронуть тему социальной несправедливости. И сделала это журналистка на примере современного театра.

Журналистка и блогер Лена Миро заявила о несправедливости, когда актеры, которые только ходят по сцене, зарабатывают намного больше учителей, которые воспитывают будущее России. Также блогер заявила, что все молодые люди стремятся идти на сцену и зарабатывать легкие деньги, нежели трудиться на благо страны.

«Была недавно в театре. В общем, не «Три сестры», а три с половиной часа мучений. Сидела я трезвая и голодная в первом ряду и думала, что ж это такое творится? Люди в полях хлеб выращивают, но живут бедненько и очень грязненько. А эти вот, мартышки на сцене, скачут бессмысленными марионетками, но имеют всё в жизни - и белые холёные ручки, и Мерседесы на театральной парковке», - заявила Миро.