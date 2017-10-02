Ольгу Бузову снова сравнили с Face из-за нового цвета бровей

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову продолжают сравнивать со скандально-известным рэпером Face, который сейчас пребывает в отношениях с видео-блогером Марьяной Ро. Если раньше у них совпадал только стиль одежды, то сейчас Бузова внешне стала очень напоминать этого рэп-исполнителя.

Причиной этому стал недавний поход Ольги в салон красоты. Певица не перестает удивлять поклонников своими экспериментами над внешностью. На этот раз Бузова избавилась от наращенных волос и покрасила брови, после чего поделилась результатом с подписчиками.

Фанаты Бузовой снова начали сравнивать ее с Face. Кроме того, ходят слухи, что скоро Ольга запишет с ним совместный трек. В целом, Бузова получила как и хорошие, так и плохие комментарии на счет нового имиджа. Некоторые сказали, что ей очень идет этот цвет бровей, в то время как другие отметили, что Ольга начала напоминать парня.

Напоминаем, что недавно певица появилась в уже нашумевшем клипе Филиппа Киркорова, в котором сыграла кассира в супермаркете.