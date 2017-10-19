Дочь Елены Воробей отправилась на лечение в Германию

15-летняя дочь Елены Воробей и бизнесмена Игоря Константиновича находится на лечении в медицинском центре в Мюнхене. Певица поделилась этой новостью со своими подписчиками в Instagram. В подробности она не вдавалась, так что пока неизвестно чем больна София и в каком состоянии находится, однако поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Как известно, Елена Воробей занимается воспитанием дочери сама. Когда родилась София, ее отец был женат на другой женщине, однако от дочери не отказался постоянно звонил и помогал.

Фанаты певицы так и не узнали, чем больна ее 15-летняя дочь, поэтому начали искать информацию о том самом медицинском центре. Как выяснилось, в Мюнхене проводят качественные хирургические операции, в медицинском заведении есть спинальный центр, а также там хорошо развиты методики лечения неврологии и детской ортопедии.

Елена очень сильно переживает за здоровье Софии и подписчики постарались всячески поддержать ее своими комментариями в Instagram.