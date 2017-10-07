Фанаты Гарика Харламова обсуждают беременность его жены Кристины Асмус

Фанаты популярного юмориста Comedy Club Гарика Харламова обсуждают беременность его жены и актрисы Кристины Асмус. Они предполагают, что знаменитости ждут появления второго ребенка. Пара завела отношения, когда комик еще состоял в браке с Юлией Лещенко.

Поклонники популярной 30-летней актрисы Кристины Асмус, которая приобрела большую известность после выхода на телевидение сериала "Интерны", обсуждают ее вторую беременность. Проанализировав некоторые факты, они стали поздравлять ее со скорым прибавлением еще одного члена семьи. Такие слухи стали ходить после того, как знаменитость поменяла стиль своего гардероба. В нем стало больше вещей свободного кроя, и все меньше откровенных и обтягивающих.

К слову, Асмус редко реагирует на подобные заявления о ее личной жизни. Все сплетни она обычно пропускает мимо ушей. Стоит подождать, оставит ли она какой-либо комментарий по поводу этих разговоров среди поклонников, ведь они не на шутку убеждены в ее беременности.