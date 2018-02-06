Пользователи Instagram шокированы "пьяными" прыжками Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова шокировала своих поклонников нескромной прогулкой по пляжу на курорте. Видеозапись события она опубликовала на своей странице в Instagram.

Известно, в настоящее время знаменитость отдыхает в Турции вместе со своим молодым человеком Михаилом. В среду она вышла прогуляться по пляжу в длинном обтягивающем платье и туфлях на высокой платформе. На побережье Анастасия Волочкова встретила русскоязычных отдыхающих, которые узнали её, пожелали сфотографироваться и предложили присоединиться к игре в волейбол. Увы, наряд танцовщицы не позволял ей в полной мере раскрыть спортивный талант. Тогда она решилась подтянуть платье к трусам и освободить ноги от ткани. В конце она вприпрыжку направилась к оператору.

Пользователи социальной сети осудили Анастасию Волочкову за подобное поведение. Многие предположили, что она позволила себе подобные вольности в нетрезвом состоянии. Комментаторы вспомнили свои предположения о том, что Михаил откровенно спаивает балерину и в целом неблагоприятно влияет на неё. Фанаты уже неоднократно называли возлюбленного звезды альфонсом и советовали Анастасии Волочковой найти себе мужчину получше. Ранее "Версия" также писала о новом шпагате знаменитости, сделанном на фоне гор в полупрозрачном белье.