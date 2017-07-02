Пятилетнего сына Ольги Гажиенко госпитализировали с серьезным заболеванием‍

Известный психолог и мастер спорта по художественной гимнастике Ольга Гажиенко рассказала, что ее пятилетнего сына Кирилла госпитализировали с серьезным заболеванием‍. Знаменитость часто рассказывает о том, что происходит у нее в жизни, и в этот раз поделилась плохими новостями.

Ольга Гажиенко, о которой многие узнали после ее участия в проекте "Дом-2", рассказала, что недавно ее пятилетнего сына Кирилла госпитализировали с серьезным заболеванием‍. Молодая мать очень переживала за го здоровье и решила обратиться к врачам, однако позже пожалела о своем решении. Теперь она негативно отзывается о работе медиков и вообще уровне российской медицины.

Спортсменка рассказала, что недавно Кириллу стало плохо. Ночью он не мог уснуть, страдая от боли в животе, а когда это ему наконец удалось сделать, приехала бригада медиков. Они не смогли поставить диагноз, так что мальчика пришлось госпитализировать. Водитель скорой, как рассказывает Гажиенко, вез их очень неаккуратно, так, что ее саму чуть не стошнило. После ее сыном стали посылать по разным врачам и сборам анализов. Она пожаловалась, что хирург причинил Кириллу много боли, когда осматривал живот. В итоге, лечение выписали такое, каким и собиралась воспользоваться сама знаменитость.