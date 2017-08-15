Пугачева удивила подписчиков снимком в мини-шортах

В сети обсуждают новый образ известной звезды русской эстрады Аллы Пугачевой, которая недавно выложила в Instagram новое фото, на котором позировала для фотографов с дочерью. На этот раз Пугачева удивила поклонников своей смелостью и появилась на фотографии в мини-шортах.

Подписчики известной певицы провели дискуссию и пришли к выводу, что чтобы надеть эти шорты в ее возрасте, Пугачевой надо было обладать огромной смелостью. Однако образ Аллы все же не мог не понравится. На фото она не выглядит на свой возраст, да и к тому же рядом со своей маленькой дочерью Лизой певица хотела выглядеть мамой, а не бабушкой и это ей удалось.

В последнее время Примадонна часто меняет свой внешний вид и видимо пока что не собирается останавливаться, пока не найдет что-то свое. Фанаты полностью поддерживают ее и желают успехов с этим, потому что некоторые образы певицы действительно делают ее намного моложе, чем она есть на самом деле.