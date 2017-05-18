Подписчики Волочковой не оценили ее шпагат в прозрачном боди на фоне гор

Бывшая прима Большого театра была вынуждена закрыть комментарии в своем Instagram из-за того, что подписчики снова начали критиковать ее за фото, которое она недавно выложила. В этот раз Анастасия Волочкова позировала на фоне гор со своим уже фирменным шпагатом. Однако ни ее шпагат, ни черное прозрачное боди не смогли помочь ей получить восторженные отзывы в сети.

Не смотря на то, что новый пост известной балерины собрал больше 11 400 лайков за несколько часов, в комментариях все равно творился полный хаос. У балерины есть поклонники, которые подражают ей, однако большинство из ее подписчиков считают, что все ее новые фото становятся скучными. Точно такой же шпагат пользователи интернета видели уже очень много раз и Волочкова даже не пытается чем-то удивить публику.

Знаменитый шпагат Волочковой уже так надоел ее подписчикам, что многие начали называть его «рогаткой», а само одеяние, которое балерина выбрала для нового снимка, публика прозвала «траурным развратом».