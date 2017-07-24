Ксения Бородина изуродовала губы у косметолога

Поклонники популярной 35-летней телеведущей Ксении Бородиной не могут молчать о тех изменениях на ее лице, которые они заметили совсем недавно. По их словам, последний поход к косметологу буквально изуродовал ее губы, сделав их неестественными и кривыми.

35-летняя знаменитость Ксения Бородина уже долгое время работает ведущей скандального шоу "Дом-2". Находясь на проекте, многие участницы решаются на изменения в своей внешности, прибегая к помощи пластического хирурга и косметолога. Телеведущая не устает ругать их за это, однако, как известно, и сама является любительницей "подправить" внешность.

Недавно она снова доказала эту теорию, подкорректировав форму губ у косметолога. Согласно задумке, процедура должна была сделать лицо Бородиной еще привлекательнее, однако ее поклонники твердят, что специалист изуродовал ее губы. Один из них написал: "Что с губами Ксюша?((Не естественно некрасиво(("; другой высказался подобным образом: "Ксюша, вам красивее когда вы натурально улыбаетесь, а не делаете эти утиные губки. Тем более криво вышло :-(" (пунктуация и орфография авторов сохранены).