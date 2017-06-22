Известный российский фигурист, а также телеведущий Алексей Ягудин чуть не лишился зрения из-за запущенного гайморита‍. Сейчас он уверен - от страшных последствий его спасла супруга Татьяна Тотьмянина, которая настояла на его походе к ЛОР-врачу.

Ровно месяц назад в своем аккаунте Instagram ведущий передачи "Ледниковый период. Дети" Алексей Ягудин опубликовал фотографию из больницы, на которой предстал перед поклонниками с бинтом под носом и швами на нем. Тогда он сообщил, что перенес операцию по "очищению головы от гноя". Тогда фанаты фигуриста были очень обеспокоены этой новостью, так как, что ни говори, для него это был тяжелый период.

Накануне Алексей Ягудин расказал, какие события сопровождали тот его период жизни и почему он так долго тянул с госпитализацией. По его словам, в то время он не смог подвести Илью Вербуха, в гастролях которого он участвовал. По этой причине он ждал окончания его шоу. Как утверждает сам фигурист, от серьезных последствий его буквально спасла жена. Именно она заставила его обратиться к доктору, который и назначил ему лечение. В обратном случае, Ягудин вспоминает его слова, он мог бы лишиться зрения.