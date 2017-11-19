Охранники Джонни Деппа хотят отсудить у него крупную сумму денег

Издание TMZ сообщило о том, что на известного актера из Голливуда Джонни Деппа подали в суд 2 его телохранителя. Ему предъявили обвинения в том, что он задолжал большую сумму денег, не выплатив им зарплату, и при этом создал неблагоприятные условия труда.

Телохранители рассказали, что Депп заставлял их перевозить нелегальные наркотики, проявлять заботу к членам команды актера, когда они пребывали в состоянии невменяемости, сидеть с детьми, а также следить за тем, чтобы голливудский актер не злоупотреблял своими вредными привычками.

Охранники Деппа рассказали о том, что как-то раз им пришлось прикрывать актера в ночном клубе, потому его лицо и одежда были испачканы следами от наркотиков и обычные посетители могли это увидеть. Депп практически не оплачивал их работу в нерабочее время и не давал им возможности сделать перерыв на обед.

Пока что неизвестно, сколько именно телохранители хотят отсудить у Джонни Деппа. Известно, что сам актер сейчас и сам подал в суд на своих менеджеров, обвиняя их в неправильном управлении его денежными средствами. Актер хочет отсудить у них $25 миллионов. Однако менеджеры Деппа считают, что главной причиной его денежных потерь стали его расходы, которые сам актер не контролирует.