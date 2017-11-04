Онкобольной Мулерман перед смертью страдал от бедности в США

Умирающий от рака советский певец Вадим Мулерман страдал от бедности в американской эмиграции. О своих лишениях он рассказал СМИ незадолго до своей смерти.

Исполнитель получил признание в СССР в 60-е года благодаря ряду успешных композиций. Статус хитов приобрели песни "Король-Победитель", "Трус не играет в хоккей", "Лада" и "Восточная песня". С наступление 90-х артист уехал жить в США. Вместе с третьей супругой Вадим Мулерман поселился в Бруклине, непрестижном районе Нью-Йорка. Они арендовали маленькие апартаменты с единственной спальней за целых 1700 долларов и дополнительно платили за коммунальные услуги. Певец хотел уехать обратно в Россию, однако не мог позволить себе жильё в Москве.

Со временем положение семейной пары ухудшилось из-за аневризмы. Вадиму Мулерману провели серию операций. В частности, удалили пораженные ткани на лице. Пересадка кожи оставила серьёзный дефект из-за осложнений, а на пластическую хирургию денег не хватало. Кроме того, пациенту пришлось восстанавливаться под наблюдением врачей.

Жена отметила, что ей пришлось содержать их обоих самостоятельно. Приходилось постоянно ездить по 4-5 рабочим местам, чтобы получать более-менее приличные суммы. Часто чувства отчаяния охватывало женщину, однако из-за безвыходного положения ей приходилось вновь и вновь собираться с духом и трудиться.

Во время последнего интервью журналистам, Вадим Мулерман сообщил, что расходы стали совсем большими. Он надеялся только на помощь со стороны детей. Как раньше писала "Версия", 79-летний артист ушел из жизни 2 мая, находясь в США.