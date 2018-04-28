Поклонники Киркорова считают глупой петицию, призывающую лишить его звания народного артиста

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров рассказал о выпуске «Дневника Хача», в котором покажут бэкстейдж со съемок клипа «Цвет настроения синий». Именно из-за этого музыкального видео была создана петиция о лишении певца звания народного артиста, которую его поклонники считают глупой.

На странице Филиппа в Instagram появилась публикация, в которой он рассказал о том, где можно будет посмотреть съемки его клипа «Цвет настроения синий». Об этом будет рассказано на YouTube-канале Амирана Сардарова. Киркоров отметил, что он занял одну из центральных ролей в музыкальном ролике.

Сам Амиран попросил своих подписчиков поддержать Филиппа. Недовольные слушатели певца создали петицию, в которой просят лишить Киркорова звания народного артиста. По их мнению видео к песне «Цвет настроения синий».

Поклонники певца считают глупой идею создания петиции. Они отмечают, что клип вышел очень удачным и необычным для образа Филиппа, что еще раз доказывает, что он достоин звания народного артиста. Так считают и те, кто никогда не следил за его творчеством, но свежий ролик заставил их по-другому взглянуть на певца. Фанаты Киркорова считают, что просто не стоит обращать внимание на подобные случаи.