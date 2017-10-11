Максим Фадеев прокомментировал болезнь Наргиз Закировой

Продюсер Максим Фадеев решил пресечь слухи относительно тяжелого заболевания исполнительницы Наргиз Закировой. Он прокомментировал ситуацию через аккаунт в Instagram.

На днях в Интернет-сообществах появилась информация о том, что из-за своего здоровья певица отменяет ряд ближайших выступлений. Музыкант Максим Фадеев успокоил поклонников артистки и заявил, что ничего страшного не произошло. По его словам, все резиденты лейбла Malfa по меньшей мере раз в год идут в клинику на всестороннее плановое обследование. Строгие графики гастролей, постоянные перелеты и эмоциональные переживание могут подорвать самочувствие артистов. Поэтом руководство должно убеждаться, что члены музыкальной семьи не страдают какими-либо заболеваниями.

Максим Фадеев добавил, что Наргиз является тем типом артистов, которые постоянно работают и реализуют все свои ресурсы. Из-за такой самоотдачи певица не могла нормально вылечить свою простуду - симптомы проявлялись снова и снова. Со временем несложный недуг усилился и вынудил Наргиз обратиться к медикам. Внезапный больничный перерыв побудил поклонников слать в офис организации письма и звонить с вопросами относительно здоровья певицы. Максим Фадеев заверил их, что знаменитости уже намного лучше.