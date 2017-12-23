Цымбалюк-Романовская заплатила три миллиона, чтобы вернуть Джигарханяна домой

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что заплатила три миллиона рублей за то, чтобы ее супруг, народный артист СССР Армен Джигарханян, вернулся домой. Несмотря на то, что Джигарханян от нее все же ушел, Цымбалюк не жалеет о потраченных средствах, ведь она сделала все, что могла.

Как стало известно, буквально недавно СМИ сообщили о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская на скандальном разводе заработала довольно приличные деньги, однако сама пианистка в последнем интервью опровергла данную информацию. По ее словам, потеряла она гораздо больше, чем заработала.

Она призналась, что в самом начале бракоразводного процесса так отчаянно хотела вернуть любимого мужа, что заплатила своей подруге и партнеру Элине Мазур три миллиона рублей, так как она обещала помочь. Никакой помощи Цымбалюк так и не дождалась, Мазур оказалась мошенницей и потраченные пианисткой деньги так и не вернула.

Несмотря на это, Виталина не жалеет, что все произошло именно так. Она считает, что хотя бы попыталась вернуть своего мужа и использовала всевозможные способы.

В тоже время Цымбалюк не перестает считать себя пострадавшей в данной истории. Она утверждает, что на Джигарханяна надавили и потребовали развестись, ведь если бы он сам захотел развода, он бы тихо сказал ей об этом дома, а не спровоцировал скандал на всю страну.