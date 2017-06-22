Звезда "Битвы экстрасенсов 16" снова посетит Германию для проведения операции

Участница «Шестнадцатой битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о предстоящей ей поездке в Германию, чтобы в очередной раз лечь под нож хирургов.

Как известно, Николь с рождения тяжело болеет. Не смотря на то, что девушка пережила уже более 200 операций, она до сих пор может общаться с людьми только шепотом. В прошлый раз поездка в эту страну оказалась бессмысленной, так как врач, который должен был сделать операцию, отказался от ее проведения.

Сейчас Николь снова хочет поехать в Германию, чтобы все-таки сделать операцию, которую не смогла сделать в прошлый раз. Однако экстрасенс не уверена в том, что поездка завершится каким-либо успехом. Все предыдущие операции не особо помогли ей справиться с болезнью, поэтому она решила даже не надеяться на чудо.

Николь Кузнецова рассказала своим подписчикам в Instagram, что даже понятия не имеет какой она вернется в Россию, поэтому на данный момент старается получать наслаждение от каждого прожитого ею дня.