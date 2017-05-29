Сергей Жуков назвал две причины своего ухода со сцены

Солист поп-группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал журналистам о причинах, которые могут заставить его покинуть сцену. Во время интервью изданию StarHit он поделился подробностями своих планов на будущее.

Журналисты предложили Сергею Жукову своеобразную анкету, в которой ему нужно было продолжить предложение. Одной из фраз стала: "Я приму решение уйти со сцены, когда...". Оказалось, что у певца есть целых два повода оставить музыкальную карьеру. Первым стало состояние здоровья. Сергей Жуков считает, что пора покидать сцену наступит в тот момент, когда он уже не сможет плясать во время исполнения песни "Крошка моя". Он пойдет на такой шаг и в том случае, если его об этом попросят дети. По словам Сергея Жукова, когда дети пожалуются ему на недостаток совместного времени - он отменит свои выступления.

Певец также поделился главной причиной недовольства своей супругой Региной. Он ответил, что иногда ворчит на любимую из-за постоянной занятости. Порой жена тратит на совместный бизнес "Любовь и сладости" больше времени и сил, чем на любимого мужа. Сергей Жуков добавил, что в управлении семейным предприятием для него самым тяжелым является ведение бумажной документации. Поначалу ему было очень непросто наладить процесс и дисциплинировать себя в этом вопросе.