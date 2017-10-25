Рита Дакота рассказала о третьей беременности Саши Holiday

Недавно Рита Дакота выложила в Instagram фото со своей подругой бывшей участницей фабрики звезд Сашей Гурковой, известной под своим сценическим псевдонимом Sasha Holiday. Певица рассказала своим подписчикам о том, что Саша ждет появления на свет своего третьего ребенка.

Несколько месяцев назад у Риты Дакоты родилась дочка, которую назвали Мия. Певица довольно часто выкладывает в сеть снимки с дочерью, о которой ей помогают заботиться родственники, няня и подруги. На днях Рита провела весь день с Сашей Гурковой, с которой они уже давно находятся в тесной дружбе.

Поклонники экс-фабрикантки были крайне удивлены новости о ее третьей беременности, так как она только недавно родила своего второго ребенка. Однако сейчас Саша уже на 5 месяце и безумно рада ожиданию еще одного члена своей семьи, которая в скором времени станет многодетной. Певица даже не думала скрывать этого. В ее Instagram часто появляются фото, на котором видно уже округлившийся живот.

Фанаты Гурковой поспешили поздравить ее с прибавлением в семействе и очень надеются увидеть ее на сцене после появлений третьего ребенка.