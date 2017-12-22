Зрители "Дом-2" назвали щенка Сейшика самым лучшим участником

Зрители скандального телепроекта "Дом-2" назвали самого лучшего участника шоу. По их словам, им стал щенок Сейшик с "Острова любви", так как на Сейшелах кроме него больше нет нормальных и адекватных персонажей.

Буквально недавно зрители решили назвать самого лучшего участника проекта "Дом-2" на "Острове любви". Они отметили, что на Сейшелы отправили всех самых скандальных участников и ведущих, потому никакой любви между ними не выйдет, просто "показуха". Многие не увидели искренности в отношениях Екатерины Зиновьевой и Дениса Давыдова, Мондезир и Настя Ендальцева являются объектом для критики не только фанатов проекта, но и самих участников, а трио Виктор Шаров Елена Хромина Александра Шева вывело из себя даже самых терпеливых зрителей.

Единственная радость как телезрителей, так и самих участников на "Острове", это маленький щенок Сейшик. Его показали всего несколько раз, однако он успел завоевать всеобщую любовь и признание. Все участники проекта постоянно размещают его фото у себя на страничках и пишут, что без Сейшика на "Острове" было бы довольно скучно.

Зрители также считают его довольно милым, потому по праву присудили Сейшику звание самого лучшего участника шоу "Дом-2".