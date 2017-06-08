Александр Ревва раскрыл истинные причины успеха Ольги Бузовой

Певец и шоумен Александр Ревва поделился своим мнением о певице Ольге Бузовой. По мнению артиста, секрет успеха звезды шоу «Дом-2» заключается в ее редком «природном даре».

Александр Ревва является востребованным артистом, его ценят за участие в юмористических шоу, а теперь еще и за исполнение песен. Со своими композициями Ревва активно выступает, а его популярность может впечатлить многих. Однако, ему не удается достичь того уровня известности, какого добилась Ольга Бузова. В своем недавнем интервью Ревва рассказал, что обеспечило успех звезды «Дом-2» и как ей удалось стать настолько популярной.

По словам Реввы, у Бузовой есть «природный дар», который заключается в некой энергии, которая заложена «с молоком матери». Певица, утверждает он, обладает обаянием, трудоспособностью и интуицией. Своим примером Бузова показала, что если человек будет работать над собой и над своим творчеством, то он добьется успехов, считает Ревва.

Александр Ревва заявил, что Ольга Бузова смогла доказать то, что каждый человек может стать популярным и успешным, если он сможет раскрыть в себе талант и «природный дар». По словам артиста, секрет успеха Бузовой прост – она очень целеустремленная и всегда полностью отдается работе.