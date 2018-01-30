Звезда "Кухни" Ксенофонтова подружилась с ведьмой и собирается с ее помощью решать семейные проблемы

Знаменитая актриса Елена Ксенофонтова рассказала, что ей пришлось пережить в браке, как муж избивал ее, изменял и заставлял спать с ним в одной постели несмотря ни на что. Она все же решилась на развод и подала в суд, который длится уже три года, так как ее муж является юристом. После опубликованной Ксенофонтовой фотографией в обнимку с участницей шоу "Битва экстрасенсов" фанаты решили, что она обратилась за помощью к ведьме.

Не так давно звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон" рассказала о том, как над ней издевался муж. По словам Елены Ксенофонтовой, она долго не решалась придавать огласке происходящее в ее семье, однако больше не могла терпеть, потому и пошла в суд. Актриса рассказала, что муж ей постоянно изменял и она не могла спать с ним в одной постели, так как ощущала отвращение. Она уходила в комнату дочери, однако муж всегда приходил за ней, заламывал ей руки, валил на пол и сообщал, что она будет спать там, где ей положено, у него в кровати.

Вскоре Ксенофонтовой надоели вечные измены мужа, издевки, оскорбления и избиения, она обратилась в суд, однако судебные разбирательства длятся уже три года. Ксенофонтова считает, что такой длительный процесс получился из-за того, что ее муж является юристом и не дает суду принять решение.

Не так давно на своей странице в соцсети Ксенофонтова опубликовала фото, на котором стоит в обнимку с участницей "Битвы экстрасенсов" Татьяной Лариной. Она подписала под снимком, что отправилась в клуб с подругой и не могла ей отказать, так как та является ведьмой.

Фанаты сразу решили, что актриса начала общаться с ведьмой для того, чтобы решить свои семейные проблемы и пригрозили, что отпишутся от ее странички. Другие же заметили, что на шоу "Битва экстрасенсов" нет никаких ведьм и магов, а под фото нужно было написать, что Ксенофонтова пришла в клуб со своей подругой актрисой Лариной.