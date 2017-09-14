Экс-супруг не дает Анне Седоковой видеться с дочерью Моникой в США

Анна Седокова лишилась практически всех контактов со своей младшей дочкой Моникой из-за действий бывшего супруга Максима Чернявского. Певица рассказала в интервью, что отец удерживает девочку в США и практически не дает видеться с мамой.

По словам Анны Седоковой, экс-муж буквально отнял ребенка и даже намерен лишить её родительских прав. Нанятые им адвокаты уже добились судебного решения, чтобы беседы артистки с Моникой были редкими и проводились под строгим контролем американских надзирателей только на английском языке. Даже по телефону девочка может общаться с мамой, исключительно когда рядом отец или бабушка.

Последняя, как заявила певица, стала главным свидетелем против неё. Мать Максима Чернявского сообщила американским властям, что Анна Седокова представляет опасность для Моники. Дескать, она может увезти девочку в Россию и не отдавать гражданку США на родину, пользуясь отсутствием между странами пакта о Гаагской конвенции. Из-за этих слов против знаменитости начала "работать система" и давить правозащитники. Сама Анна Седокова вот уже восемь месяцев тратит огромные средства на своих адвокатов в попытках добиться нормального контакта с дочерью.

Исполнительница тяжело переживает эту ситуацию. Не легче и Монике. Ребенок ещё плохо знает английский язык и недоумевает, почему маме приходится говорить именно на нем. Анна Седокова не хочет объяснять девочке, почему они редко видятся. Она выделяет тысячи долларов на активную борьбу за Монику и сохраняет надежду. Своими переживаниями с читателями она поделилась, чтобы подбодрить всех женщин, попавших в подобную ситуацию. Артистка призвала матерей не молчать и заявлять о проблемах, несмотря на страх.