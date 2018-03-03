«Как погибающая рыба»: Алену Шишкову раскритиковали за новый снимок и чрезмерной увлечение пластическими операциями

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова получила от пользователей ряд негативных комментариев, поводом для этого стал ее новый снимок в Instagram. За большие губы и томный взгляд Шишкову сравнили с «погибающей рыбой», а за «резко выросшую» грудь ее обвинили в чрезмерном увлечении пластическими операциями.

Алена Шишкова разместила в своем Instagram-аккаунте новый снимок, на нем она позирует в платье телесного цвета на фоне домов Дубая. По мнению пользователей, дома за спиной звезды больше похожи на постройки из московского Бутова. Также Шишкову раскритиковали за ее изменения во внешности.

Пользователи заметили, что Алена Шишкова часто позирует с «томным взглядом», а пухлые губы придают такому выражению лица «вид погибающей рыбы». По мнению комментаторов, Шишковой стоит задуматься над сменой ракурса и над уменьшением губ.

Без внимания не осталось и декольте Шишковой. Многие заметили, что грудь девушки «выросла на глазах». Комментаторы сошлись на том, что Шишкова сделала очередную пластическую операцию и решила сразу же показать результаты работы хирургов. Хейтеры пишут, что Шишковой стоит остановиться в «гонке за красотой» и прекратить делать операции. Поклонники же защищают свою любимицу и утверждают, что негативные комментарии пользователи пишут «из зависти».