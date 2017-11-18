"Стесняться нечего": Пригожин вынудил Валерию сделать откровенные снимки в честь 50-летия

Продюсер и супруг Иосиф Пригожин уговорил певицу Валерию сняться в откровенной фотосессии в честь 50-летия. Подробностями этого события исполнительница рассказала в недавнем интервью.

В 2018 году Валерия отмечает сразу два крупных юбилея. Во-первых, ей исполнилось 50 лет, а во-вторых, они с Иосифом Пригожиным прожили вместе уже 15 лет. День рождения исполнительницы ознаменовало необычное событие - выход в продажу номера популярного журнала StarHit с её топлес-фото на обложке.

Валерия утверждает, что много спорила со своим супругом по поводу публикации снимка. Она удивилась подобному желанию, ведь кавказские мужчины традиционно не желают разделять красоту своих женщин с широкой аудиторией. Однако в Иосифе Пригожине чудесным образом совместилось суровое воспитание Кавказа с весьма прогрессивными взглядами деятеля шоу-бизнеса. Поэтому он поспособствовал появлению фотографии в журнале и потом успокаивал Валерию.

Иосиф Пригожин утверждает, что кадр получился весьма благородным и не пошлым. Он очень гордится своей именитой женой и считает, что ей в этом плане стесняться нечего. И действительно, Валерия постоянно следит за своей физической формой, благодаря чему выглядит гораздо моложе своих лет.

Стоит отметить, что опыт съёмки для журналов стал у Валерии не первым. В 2009 году она также снялась для журнала MAXIM. Певица отметила, что та фотосессия получилась "пуританской".