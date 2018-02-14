Анастасия Волочкова ради эффектного фото оголила грудь на пляже

Балерина Анастасия Волочкова часто эпатирует публику своими шпагатами в самых необычных местах, не так давно она показывала растяжку на черепичной крыше. Теперь же, ради эффектного снимка, звезда оголила грудь и устроила откровенную фотосессию на пляже в Турции, где она сейчас отдыхает.

Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она позирует на турецком пляже без верха от купальника. Свою оголенную грудь балерина прикрывает ладонями. В качестве головного убора Волочкова выбрала бейсболку с символом ЧМ-2018 по футболу. Кепка балерины украшены «волком Забивакой».

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на снимки звезды. Многие раскритиковали Волочкову за чрезмерную откровенность и нарушение всех норм приличия. Другие же, отметили, что та сильно «втянула живот» и «сжала» грудь. По мнению таких комментаторов, у Волочковой даже выражение лица говорит о том, как ей трудно задерживать дыхание ради снимка.

За 16 часов снимок успел собрать уже более 21 тысячи лайков. Однако, количество положительных комментариев и комплиментов представлено в значительно меньшем количестве, чем оскорбления от хейтеров. Недоброжелатели Волочковой напоминают ей о ее возрасте и требуют, чтобы та стала «приличнее».