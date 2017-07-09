Опасная болезнь едва не унесла жизнь младшего сына Стаса Костюшкина

Супруга популярного российского исполнителя Стаса Костюшкина Юлия рассказала о страшной болезни, которая едва не лишила жизни их младшего сына Мирона. По словам женщины, она испытала сильное потрясение после того, как у Мирона случился приступ ложного крупа и ей удалось справиться самостоятельно.

Как стало известно, буквально на днях Юлия Костюшина пережила довольно сильный стресс, ведь если бы не ее помощь двухлетнему сыну, она могла бы потерять Мирона навсегда. Ночью она заметила, что у мальчика как-то слишком затруднено дыхание, она опасалась, что ее догадки подтвердятся, однако так и вышло, у Мирона произошел приступ ложного крупа. Решив, что скорая будет довольно долго ехать до их загородного дома, Юлия взяла ситуацию под свой контроль и уже через некоторое время мальчику стало гораздо проще.

Наутро уже женщина вызвала педиатра, который осмотрел Мирона, подтвердил, что сейчас его жизни ничего не угрожает, а также прописал мальчику соответствующее лечения. Юлия рассказала, что никому бы не пожелала пережить подобное. Она настолько сильно испугалась за жизнь своего ребенка, ведь ложный круп является довольно опасной болезнью, которая могла закончится летальным исходом. Женщина посоветовала каждой мамочке на всякий случай хранить у себя дома ингалятор и если произойдет подобное до приезда врача попытаться им оказать ребенку первую помощь.

Также Юлия рассказала то, что когда Мирон заболел, его звездного папы Стаса Костюшкина не было дома. Он несколько дней назад улетел на гастроли в США. Женщина отметила, что как только муж уехал, дома стали происходить одни неприятности, то прорвало трубу, то выключили свет, то заболел Мирон.