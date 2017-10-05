Рената Литвинова рассказала о смерти актрисы, сыгравшей важную роль в ее жизни

Актриса и режиссер Рената Литвинова разместила в своем Instagram-аккаунте пост, в котором сообщила о гибели подруги, актрисы Елены Величко. Литвинова попрощалась с актрисой и показала ее снимки.

Рената Литвинова написала в своем Instagram-аккаунте о гибели актрисы и рассказала, какую роль та сыграла в ее жизни. По словам Литвиновой, Величко стала прообразом персонажа в ее повести, которую Тодоровский взял за основу в фильме «Страна глухих».

Фильм Тодоровского, снятый по повести Литвиновой, рассказывает о девушке, которая не имеет слуха, но занимается танцами. Эта девушка грезит о другой стране. Она мечтает насобирать денег и отправиться в «страну глухих», туда, где ценится мир и доброта.

Елена Величко была актрисой театра, мимики и жестов. Многие пользователи отметили, что на снимках они увидели прекрасную женщину, которая впечатляет глубиной взгляда. Ценители фильмов сокрушаются о гибели актрисы и желают Литвиновой перенести утрату подруги.