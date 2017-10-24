Армен Джигарханян из больницы вернулся в квартиру к бывшей жене

Актер Армен Джигарханян, который 26 апреля попал в больницу, идет на поправку и уже отправился домой. После всего случившегося Джигарханян решил не скитаться по съемным квартирам, а вернулся в квартиру своей бывшей жены.

По данным из СМИ, Армен Джигарханян пошел на поправку и врачи отпустили его домой. Из больницы он отправился в квартире своей экс-супруги Татьяны Власовой. Как сообщается, после скитаний по съемным квартирам актер решил остаться и восстановить силы у своей бывшей жены.

Скандальный развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской принес актеру не только переживания. После скандального раздела имущества он был вынужден искать приют у друзей и близких. Сообщается, что однажды ему пришлось ночевать в стенах театра, так как идти Джигарханяну было попросту некуда.

После развода появились слухи о том, что Армен Джигарханян серьезно болен. Стало известно о госпитализации актера, после чего СМИ сообщали о его «коме» весьма «плохом» состоянии. Друзья Джигарханяна всячески старались опровергнуть такие новости, но теперь проблема решена сама собой – актер пошел на поправку и медики смогли отпустить его из больницы домой.