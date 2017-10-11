«Годы берут свое»: располневшую Надежду Бабкину жестко раскритиковали за снимок в купальнике

Надежда Бабкина показала в своем Instagram снимок в купальнике и парео, певицу назвали «располневшей». Пользователи выступили с резкой критикой, утверждая, что «годы берут свое».

Надежда Кадышева разместила в своем Instagram-аккаунте снимок с семейного отдыха в Турции. На фотографии певица позирует у бассейна в парео и в сдельном купальнике. Помимо этого, Бабкина показала снимки, сделанные во время купания.

Пользователи раскритиковали Бабкину, утверждая, что та сильно «потолстела» и стала «огромной». Еще большим поводом для критики стали снимки, на которых певица без макияжа сделала селфи со своим сыном.

Комментаторы отметили, что «годы уже берут свое» и Надежда Бабкина уже не так привлекательна, как раньше. Певице рекомендуют начать следить за своим питанием и более внимательно относиться к здоровью, так как из-за лишнего веса в таком возрасте может могут появится болезни и сложности.

Сама Надежда Бабкина, по-видимому, не расстраивается от комментариев, так как на критику хейтеров она не отвечает. Несмотря на все нелестные комплименты певица продолжает публиковать снимки с отдыха, показывая, что критика не может испортить ее настроения.