Хейтеры посоветовали звезде "Дома-2" Алене Савкиной сначала сделать зубы, а не грудь

Хейтерам стало интересно, почему участница "Дома-2" Алена Савкина постоянно прикрывает рот рукой или утыкается в плечо Илья Яббарова, когда смеется. Они заметили, что с зубами у девушки что-то не так, потому что иначе ее поведение сложно оценивать.

Как известно, хейтеры часто выступали с критикой в адрес Алены Савкиной. Ее высмеивали за криво наращенные волосы, стиль в одежде и прочее. На этот раз дело коснулось и зубов Рапунцель-младшей. Одна из зрительниц "Дома-2" поинтересовались, что происходит с зубами девушки, ведь всегда, когда она смеется, Савкина предпочитает спешно прикрывать рот руками, опускать голову вниз или утыкаться в плечо Яббарову.

Они нашли несколько кадров в соцсети, на которых видно, что с зубами у Рапунцель-младшей на самом деле плохие зубы. Хейтеры поинтересовались, почему девушка собирается потратить огромные деньги на операцию по увеличению груди, однако на поход к стоматологу средств у нее не хватает. Они посоветовали Рапунцель-младшей сначала сделать себе аккуратные и красивые зубы, а уже потом думать и о груди.