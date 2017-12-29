Николаев отверг предложение Аллегровой вновь сотрудничать по работе

Популярный певец Игорь Николаев отверг предложение певицы Ирины Аллегровой вновь сотрудничать по работе. В предыдущие годы они вместе выпустили около двадцати хитов, каждый из которых запомнился и полюбился слушателям.

Стало известно о том, от кого поступило одно из последний предложений по работе в адрес 58-летнего композитора, певца и автора песен Игоря Николаева. Как передают отечественные СМИ, такое желание выразила 66-летняя советская и российская эстрадная певица и актриса Ирина Аллегрова. Ранее знаменитости активно сотрудничали друг с другом. За это время они выпустили более двадцати композиций, которые сейчас чуть ли не наизусть знает все старшее поколение России.

Тем не менее, Николаев отверг предложение. Он пояснил, что вряд ли сможет создать что-то новое для исполнительницы, ведь за предыдущее время успел написать хиты чуть ли не на все темы, которые только возможно было затронуть. Кроме того, он утверждает, что люди, которые присутствуют на его концертах, а также исполнителей такого же уровня, включая Ирину Аллегрову, по большей степени хотят слышать старые песни и просят об этом после того, как услышат несколько новых.