Гришаева опозорила Аронову в передаче "Привет, Андрей"

Недавно состоялась свадьба знаменитой актрисы Марии Ароновой с ее избранником Евгением Фоминым. Они поженились спустя 20 лет после совместной жизни, именно поэтому главной передачи "Привет, Андрей" стало бракосочетание актрисы. Во время шоу Аронова успела поругаться с другой актрисой Нонной Гришаевой, которая позволила себе унизить ее перед всей страной.

В связи с праздничной программой, Андрей Малахов захотел пригласить всех подруг Ароновой, которые не были приглашены на свадьбу. В их числе оказалась и Нонна Гришаева. Сразу же, как только актриса появилась в студии, она зачем-то сообщила окружающим, что на целый год старше Ароновой. Ту оскорбили слова Гришаевой. Она поинтересовалась, зачем на всю страну говорить о ее возрасте и пытаться унизить Аронову, ведь в свои годы она выглядит гораздо хуже, чем Гришаева. В ответ бывшая сокурсница начала смеяться, а Аронова сразу же вспомнила несколько стыдливых историй про Гришаеву.

Она рассказала, что девушки жили в одной комнате в общежитии, когда учились в Щукинском училище. Гришаева с порога начала ставить свои условия, указывая Ароновой, что ей не стоит водить мальчиков, мусорить и трогать ее вещи. Актриса отметила, что уже спустя неделю кричала на все общежитие о том, что Гришаевой нужно убирать за собой крошки, так как она была неряхой, а у Ароновой патологическая тяга к чистоте. Также Аронова припомнила, как в голодные 90-е Гришаева отказалась делиться с ребятами маслом и салом, которое ей прислали родители, а потом ее продукты склевали синицы.

В передаче также поговорили и о том, почему спустя 20 лет актриса наконец-то решила выйти замуж за своего избранника. Она отметила, что вступить в брак им посоветовал батюшка, вскоре они собираются даже обвенчаться.