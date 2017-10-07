Джеки Чан выгнал свою приемную дочь-лесбиянку жить под мостом

18-летняя внебрачная дочь Джеки Чана вынуждена жить со своей 30-летней девушкой под мостом. Этта У Чжолинь не получила поддержки у своих родственников, у Джеки Чана в том числе, теперь она жалуется в Сети, что ее семья – «гомофобы».

Дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь имеет романтические отношения с 30-летней Энди Отом из Канады. Лесбийская любовь девушек не нашла поддержки у их родственников, из-за чего у них возникли сложности. Паре девушек негде жить и они вынуждены ночевать под мостом. Этта У Чжолинь записала видеообращение, в котором назвала своего отца «гомофобом» и рассказала о своих несчастьях.





По словам девушки, ей с ее возлюбленной приходится скитаться по улицам. Они уже побывали в полицейском участке, также они обращались в приюты и к ЛГБТ-сообществу. В приютах девушкам не смогли помочь, так как они хотели жить вместе. Девушка называет себя внебрачной дочерью Джеки Чана и утверждает, что ее известный отец не принял ее ориентации.

Этта У Чжолинь жалуется, что ее семья и семья ее девушки не поддерживают их связь, а друзья от них отвернулись. Теперь она намерена привлечь внимание общественности к своей проблеме и старается доказать, что она действительно является дочерью Джеки Чана.