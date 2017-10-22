Даже во время беременности Костенко не может забыть бывших Тарасова

Поклонники известной модели Анастасии Костенко критикуют ее за то, что даже во время беременности она не может забыть бывших жен своего супруга Дмитрия Тарасова. Именно им, считают они, посвящен ее последний пост в Instagram.

Ночью в аккаунте социальной сети Instagram популярной российской модели Анастасии Костенко появился пост, в котором она обратилась к своему супругу, футболисту Дмитрию Тарасову. Сейчас он находится вдали от нее, так как ездил на игру в Краснодар. Матч закончился однозначным поражением "Локомотива", за который играет Тарасов. Решив поддержать любимого человека, Костенко написала для него сообщение, в ходе которого сравнила плохие времена с тучами и дождями, а хорошие - с "лучами солнца".

Между тем, хейтеры считают, что смысл этого поста не так прост, каким кажется с первого взгляда. По их мнению, даже во время беременности Костенко не может забыть бывших жен Тарасова, и адресует эти слова именно им. Комментаторы также недружелюбно отметили, что однажды сама модель может оказаться для футболиста "тучами и грозой", ведь о его непостоянстве в браке известно всем.