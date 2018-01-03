Пользователи рассекретили имя новорожденной дочери Ольги Рапунцель

Пользователи Сети рассекретили имя новорожденной дочери Ольги Рапунцель, которая рожала в прямом эфире, но имя и внешность своего ребенка решила скрывать. По мнению подписчиков Рапунцель в Instagram, звезда шоу «Дом-2» сама намекнула на имя дочери, поставив под своим снимком «подозрительный» хештег.

Ольга Рапунцель родила ребенка от Дмитрия Дмитренко 1 апреля, у пары известных участников шоу «Дом-2» появилась дочь. Роды наследницы Рапунцель проходили в прямом эфире, но имени и лица ребенка звездные родители рассекречивать не собираются. Такое решение весьма удивило зрителей телестройки, так как они привыкли, что Рапунцель всегда демонстрирует и рассказывает обо всех подробностях своей жизни.

Однако, в Instagram-профиле Рапунцель пользователи нашли «подсказку», которая поможет разгадать имя ее дочери. Сейчас она почти под каждым снимком с ребенком ставит хештег «Любовьмоя», где первая буква всегда заглавная.

Пользователи решили, что Рапунцель назвала свою дочь Любовь. В описании к одному из снимков она также написала, что ее новорожденная девочка «ее Любовь». По мнению комментаторов, Рапунцель выбрала для своей дочери красивое имя и не стала «гнаться за модными» именами. Некоторые продолжают недоумевать, почему же Рапунцель скрывает лицо своего ребенка, хотя всю свою жизнь показывала в эфирах «Дом-2» без стеснений.