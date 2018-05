Джастин Тимберлейк и группа NSYNC получили звезду на «Аллее славы»

Популярный сольный исполнитель Джастин Тимберлейк воссоединился со своими коллегами из NSYNC, чтобы получить звезду на Голливудской «Аллее славы». Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В понедельник, 30 апреля, состоялась торжественная церемония открытия новой музыкальной звезды на известной «Алее славы». На этот раз звезда досталась музыкальному коллективу NSYNC, в состав которой ранее входил и певец Джастин Тимберлейк. Во время торжества каждый член группы произнес слова благодарности, а сам Тимберлейк похвалил всех матерей, которые поддерживают своих талантливых детей.

Напомним, что группа NSYNC получила большую популярность ещё в 2000 году, когда презентовала миру хит под названием It's Gonna Be Me. Памятный знак располагается рядом со звёздами групп Backstreet Boys, New Kids on the Block и New Edition.