В сети появились фотографии Полины Гагариной в постели с другим мужчиной

В сети появились фотографии 31-летней исполнительницы Полины Гагариной в постели с другим мужчиной. Певица лежит в нижнем белье, а рядом с ней в кадр поместился популярный украинский 37-летний телеведущий и продюсер Алан Бадоев.

Накануне в аккаунте известной певицы Полины Гагариной появилась фотография, на которой она запечатлена не с мужем Дмитрием Исхаковым, а с другим мужчиной. Примечательно то, что снимок сделан в постели, и на певице практически нет одежды. Как сообщила она сама, рядом с ней лежал украинский продюсер Алан Бадоев. Вероятно, знаменитости были заняты съемками нового клипа для исполнительницы и в перерывах между занятием сделали несколько довольно откровенных кадров, которые и попали в сеть.

Хотя Гагарина и объяснила, что готовит клип на композицию "Выше головы", не все однозначно с позитивом восприняли ее смелость показывать такие фото. Некоторые из фанатов прямо осудили певицу за это и посчитали поступок чуть ли не изменой законному супругу. В ответ она отметила, что знакома с продюсером очень давно, а потому у нее с ним довольно близкие и дружеские отношения.