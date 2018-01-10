Потерявшая в драках все волосы Елена Хромина задумалась об уходе с «Дом-2»

Скандальная участница шоу «Дом-2» Елена Хромина задумалась об уходе с проекта, так как на телестройке она набрала лишние килограммы, лишилась в драках волос и получила вредный привычки, а любви так и не нашла. По слова Хроминой, она скучает по своей работе, где ей нужно было рисовать и дефилировать.

Елена Хромина в своем Instagram-аккаунте разместила пост, в котором поделилась своими размышлениями с пользователями. По словам скандальной участницы шоу «Дом-2», она уже стала скучать по своей прежней работе. Она поняла, что быть художницей и моделью гораздо проще чем строить отношения и искать любовь.

Хромина заявила, что на шоу она поправилась на 6 килограмм, потеряла в драках волосы и обрела вредные привычки. Теперь она не знает, стоит ли ей ждать «принца на белом коне», который сможет помочь ей прийти в себя. Елена Хромина задается вопросом о том, не пора ли ей уйти с проекта домой.

Пользователи отреагировали на такой откровенный пост весьма неоднозначно. Многие сразу же стали писать, что Хроминой стоит покинуть проект из-за своей скандальности и плохого характера. Пользователи, не стесняясь в выражениях, пишут девушке о ее пристрастии к алкоголю и склонности к скандалам.