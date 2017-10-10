Егор Крид довел до слез участницу шоу «Холостяк» из Набережных Челнов
Егор Крид, главный герой шоу «Холостяк», преподнес подарок одной из участниц проекта, чем довел ее до слез. Крид пригласил Аиду Уразбахтину из Набережных Челнов на свидание в тир, откуда он отвез ее к 3-летнего сына, которого она не видела 9 недель.
Аида Уразбахтина пришла на проект «Холостяк», чтобы покорить сердце Егора Крида. У 23-летней девушки из Набережных Челнов есть 3-летний сын, разлуку с которым она очень тяжело переживала. Егор Крид пригласил Уразбахтину на свидание в тир.
Уже в тире Крид предложил девушке продолжить свидание в другом месте. Он привез Уразбахтину к ее 3-летнему сыну, которого она не видела уже 9 недель. Девушка не ожидала увидеть своего ребенка и расплакалась от нахлынувших эмоций.
Этот трогательный эпизод показали в анонсе к следующей серии шоу «Холостяк». Аида Уразбахтина не раз говорила на проекте, что скучает по своему ребенку. Она даже просила съемочную группу дать ей созвониться с сыном. Егор Крид понимал страдания девушки и предлагал ей уйти из проекта, но она отказывалась.