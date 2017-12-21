Хлои Кардашьян простила регулярную неверность своего возлюбленного

Популярное издание Harpers Bazaar сообщает, что сестра Ким Кардашьян Хлои уже простила многочисленные измены своего возлюбленного Тристана Томпсон. Сообщается, что пара пока не проживает вместе, однако регулярно общается.

Сообщается, что после того, как Хлои Кардашьян узнала об изменах отца своей дочери Тристана Томпсона, она не разговаривала с мужчиной несколько дней. Однако сейчас Хлои уже простила своего возлюбленного и даже планирует с дочерью возвращаться в поместье Томпсона. По словам поклонников, Кардашьян изначально знала о неверности любимого человека, а потому смогла легко пережить, когда о ситуации стало известно общественности.

Напомним, что знаменитое семейство Кардашьян не поддержало Хлои в решении воссоединиться со своим возлюбленным. По словам Ким Кардашьян, Томпсон не заслуживает быть рядом с её сестрой.