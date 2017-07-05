Максим Галкин устроил фееричное поздравление Филиппа Киркорова на шоу «Лучше всех»

30 апреля певец Филипп Киркоров отмечал свой День Рождения. По случаю праздника Максим Галкин записал для артиста видеоролик, который сам Киркоров назвал «фееричным».

В своем Instagram-аккаунте юморист и телеведущий Максим Галкин записал видеоролик. На съемочной площадке шоу «Лучше всех» Галкин поздравил Филиппа Киркорова с Днем Рождения и передал ему поздравления не только от себя, но и от Аллы Пугачевой и всей команды проекта «Лучше всех».

Галкин отметил, что Киркорова поздравляют все жители России. В кадре Инна Звянецкая в оперной манере исполнила строчку из песни «Цвет настроения синий». На видео Киркорову кричали поздравления все приглашенные зрители шоу. Галкин также пошутил, что даже черепаха в кадре спешит догнать успех Киркорова.

Филипп Киркоров оценил ролик Галкина. В своем Instagram он поблагодарил артиста за поздравление и назвал ролик, записанный на шоу «Лучше всех» «фееричным». Многие пользователи присоединились к поздравлениям и пожелали Киркорову всего самого наилучшего.