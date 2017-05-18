Анастасия Волочкова показала откровенный шпагат на крыше

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз привлекла внимание к своей персоне неординарным снимком. В этот раз, облаченная в бикини звезда, забралась на крышу из черепицы и там показала свой «фирменный» шпагат.

В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова разместила снимок, на котором она показала шпагат. Оригинальности фотографии придает то, что балерина одета в весьма откровенный бикини-купальник, а местом для демонстрации растяжки она выбрала черепичную крышу. В описании Волочкова отметила, что с высоты ей точно лучше знать, где лучше проводить отдых.

За 14 часов снимок успел собрать больше 15 тысяч лайков. Пользователи активно комментируют фотографию со шпагатом на крыше. Многие пишут, что шпагаты Волочковой уже не так интересны, как раньше. Свою «нелюбовь» к таким снимкам балерины пользователи поясняют подозрениями о том, что Волочкова «ловит хайп», привлекая хейтеров.

За снимок со шпагатом на крыше Волочкову уже стали называть «Карлсоном». Пользователи негативно отнеслись к откровенному снимку звезды, утверждая, что та уже не знает, «куда залезть ради славы».