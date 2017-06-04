«Счастье любит тишину»: Ольга Бузова шокировала снимком в свадебном платье

Певица и звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова шокировала пользователей Сети своим снимком в свадебном платье. В описании Бузова написала слова о непредсказуемой жизни и отметила, что все может измениться в одно мгновение.

После разрыва с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова тяжело переживала расставание и не заводила новых отношений. Потом, ей стали приписывать романы с рядом известных мужчин. Сначала в Сеть попала ее интимная переписка с Нагиевым, потом она сама «грела» слухи о своем романе с Батрутдиновым. Бузову даже видели в ресторане с известными спортсменами, но сама она ни разу информацию о возможных романах не подтверждала.

Теперь же, в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой внезапно появился снимок, на котором певица позирует в белом свадебном платье, в фате и с букетом невесты. В описании Бузова написала, что жизнь порой бывает непредсказуемой и все может меняться за один миг. Также она поставила хештег «счастьелюбиттишину».

Пользователи пришли в недоумение от «свадебного» снимка Бузовой. Многие написали, что в платье невесты певица смотрится очень гармонично. Другие выдвинули предположения о том, что такой образ Бузова выбрала для съемок в клипе или в каком-то другом проекте. Сама Певица пока не комментирует загадочный снимок, оставляя своим фанатам возможность выдвигать свои версии и размышления.