Киркоров рассказал о конспирации во время съемок клипа "Цвет настроения синий"

На протяжении прошлых выходных Сеть всколыхнул скандальный клип поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий". После выхода ролика Киркоров рассказал о конспирации во время съемок.

Буквально несколько дней в Сети появился клип Киркорова на песню "Цвет настроения синий", в котором сам исполнитель предстал в роли подростка, без бороды и отдаленно внешним видом напоминающим рэпера Face. Киркоров поделился, на какую конспирацию ему удалось пойти, чтобы никто не узнал о том, в каком стиле будет сниматься его клип.

В течение шести дней, во время которых шли съемки, исполнителю приходилось ходить с искусственной бородой и усами, чтобы никто не заподозрил, что свои настоящие он сбрил. Дважды он чуть не "прокололся", в самых ответственных моментах у него предательски отклеивались усы.

Киркоров признается, что ощущает некую неловкость от того, что ему пришлось обманывать столько людей, однако отмечает, что таких феерических съемок у него в жизни ни разу не было.

Стоит отметить, что клип Киркорова "Цвет настроения синий" уже приблизился к отметке в 10 миллионов просмотров на популярном видеохостинге.