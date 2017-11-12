Бывшая жена Задорнова может стать единственной наследницей его многомиллионного состояния

СМИ стало известно о том, что многомиллионное наследство знаменитого сатирика Михаила Задорнова может забрать его бывшая жена Велта. Отмечается, что экс-супруга покойного пока единственная, кто составил документы на получение всех средств и недвижимости Задорнова.

Как известно, Михаил Задорнов скончался в 2017 году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, в которой рак одержал верх. После себя он оставил внушительное наследство, в общей сложности оно составляет 100 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что наследников у покойного сатирика было несколько: его вторая жена Елена, дочь и бывшая жена Велта.

Именно последней может отойти все состояние, так как по неизвестным до сих пор причинам Елена и дочь Задорнова отказались составлять документы на наследство и бороться за миллионы покойного мужа и отца. Адвокаты подтвердили, что Велта имеет полное право на наследство Задорнова, если остальные откажутся от его получения и пока она является единственной, кто занялся составлением документов на получение многомиллионного состояния покойного сатирика.

В настоящий момент журналисты намерены выяснить причину, по которой вторая жена и дочь отказались принимать заработанные Михаилом Задорновым деньги за всю его жизнь.