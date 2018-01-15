Лена Миро заявила о домогательствах Ольги Бузовой к мальчикам

Лена Миро, известная своими колкими высказываниями в сторону звёзд российского шоу-бизнеса, на всю страну заявила о том, что Ольга Бузова сексуально домогается парней, которым нет и 20 лет.





Новость из блога Миро опубликовало издание «ВладТайм». Как пишет Лена Миро, проблема Ольги Бузовой заключается в длительном отсутствии секса и любви. Этот недостаток девушка берётся компенсировать сама и инициирует знакомство с молодыми людьми. Источник, который натолкнул блогера на такие смелые мысли, Миро скрывать не стала: им стал известный разоблачающий канал в Telegram, откуда девушка даже взяла скрин сообщения «очевидца».





В том же посте Лена Миро посочувствовала тем, кого постигла участь стать привлекательным для Ольги Бузовой: «Но связываться с Бузкоином очень противно. Любой, глядя на неё, чувствует себя импотентом, потому что Оля и секс - это две не пересекающиеся прямые», - пишет она в блоге. О явном недостатке близости Ольге постоянно напоминают её подписчики, которые устали смотреть на то, как певица виснет на мужчинах. А фото на руках у Андрея Малахова или на плече у Филиппа Киркорова она публикует для создания себе образа популярной у взрослых мужчин девушки, как считают те же пользователи Сети.