«Дом-2»: зрители пришли в шок от накладных волос Маргариты Овсянниковой

Пользователи Сети активно обсуждают кадры из шоу «Дом-2», на них зрители увидели накладные волосы Маргариты Овсянниковой. От увиденного многие ужаснулись, локоны выглядят очень грязными и неухоженными.

Маргарита Овсянникова почти всегда появляется перед зрителями телестройки с длинными волосами. Не секрет, что волосы у девушки накладные. Однако, многие зрители не ожидали увидеть локоны Овсянниковой в столь плачевном состоянии.

Пользователи Сети активно распространяют скриншоты из эфира «Дом-2». На них Овсянникова расчесывает свои искусственные волосы, которые выглядят очень запутанными. По мнению зрителей, локоны в ужасном состоянии и их ужа давно нужно заменить на новые. Некоторые также высказались на счет вида Овсянниковой без ее искусственных волос.

Пользователи раскритиковали Овсянникову за ее неухоженный внешний вид. Многие отметили, что за участие в проекте она явно получает хорошие гонорары, но тратить их на уход за собой она не спешит. Овсянниковой порекомендовали не появляться перед камерами с такой прической и сменить локоны. Пользователи утверждают, что волосы просто «ужасные» и ей давно стоит «раскошелиться» на новые.