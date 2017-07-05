Лобода случайно обнародовала пол будущего ребенка‍ и удалила публикацию

Беременная исполнительница Светлана Лобода случайно обнародовала пол будущего ребенка‍, опубликовав в Instagram видеозапись, в ходе которой ее дочь сообщает новость. Вскоре же публикация из stories была удалена. В сети бурно обсуждают поступок Светланы Лободы, которая случайно обнародовала пол будущего ребенка‍.

Используя функцию stories в социальной сети Instagram она опубликовала видеозапись, на которой запечатлена вместе с дочкой Евой. Девочка поет песню, произнося фразы "твоя сестра", "в животике сидит". Через несколько часов публикация была удалена, однако поклонники легендарной певицы успели подтвердить свои предположения о том, что ждет она именно девочку.

Многие считают, что ролик был залит в аккаунт по ошибке. Ответов на многочисленные заданные Лободе вопросы по этой теме из ее уст не прозвучало, так что фанатам остается лишь гадать, почему он был удален. Некоторые предположили, что в силу своего интересного положения певица могла поменять решение о разглашении пола ребенка и попытаться снова это скрыть, однако это у нее вряд ли получилось.